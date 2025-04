Neymar e Bruna Biancardi exibem alianças e reacendem especulações sobre casamento Casal surge com acessórios prateados e levanta dúvidas sobre possível oficialização da relação O conteúdo Neymar e Bruna Biancardi... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h06 ) twitter

Bruna Biancardi e Neymar (Foto Reprodução Redes Sociais)

Neymar e Bruna Biancardi voltaram a chamar a atenção dos fãs após aparecerem usando alianças prateadas na mão direita em fotos publicadas na última segunda-feira (31). O acessório, comumente associado a compromissos sérios, gerou especulações sobre uma possível oficialização da relação. “Eles sempre usam quando estão em um relacionamento sério, planejado”, comentou uma seguidora. Outra internauta defendeu: “Deixa o povo ser feliz!”.

Para mais detalhes sobre essa história e as reviravoltas do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

