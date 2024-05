Neymar responde Luana Piovani e atriz dá invertida no jogador A controvérsia entre Luana Piovani e Neymar Jr. escalou na manhã desta sexta-feira (31) com a atriz respondendo às críticas do jogador...

Alto contraste

A+

A-

Neymar responde Luana Piovani e atriz dá invertida no jogador: ‘Contra fatos não há argumentos’

A controvérsia entre Luana Piovani e Neymar Jr. escalou na manhã desta sexta-feira (31) com a atriz respondendo às críticas do jogador. Neymar Jr. havia chamado Luana de "louca" após ela criticá-lo por supostamente apoiar a privatização de praias no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Neymar responde Luana Piovani e atriz dá invertida no jogador: ‘Contra fatos não há argumentos’

• Luiz Bacci interrompe transmissão ao vivo do Cidade Alerta para tratar de caso trágico

• É três! Chay Suede e Laura Neiva serão pais pela terceira vez



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.