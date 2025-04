Neymar se irrita com almoço organizado por Bruna Biancardi; saiba mais Enquanto Bruna Biancardi celebrava a chegada de sua segunda filha com amigas, jogador teria se incomodado com evento familiar em meio... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/04/2025 - 12h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 12h40 ) twitter

Bruna Biancardi e Neymar (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

O almoço de Páscoa organizado por Bruna Biancardi em sua residência acabou sendo marcado por um desconforto familiar envolvendo Neymar Jr. De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o jogador, que se recupera de uma lesão na coxa sofrida no dia 23 de abril, teria optado por não participar da celebração realizada no dia 25, preferindo se isolar em um dos cômodos da casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre o que aconteceu durante o almoço.

