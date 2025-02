Nikolas Ferreira surpreende em fala sobre talendo de Fernanda Torres Durante participação no canal de Maurício Meirelles, deputado surpreende ao elogiar atriz e destacar a importância de separar arte... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 15h07 ) twitter

Nikolas Ferreira e Fernanda Torres (Foto Reprodução Redes Sociais)

O deputado federal Nikolas Ferreira causou surpresa ao comentar sobre a possível vitória de Fernanda Torres no Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, durante sua participação no programa Achismos, no canal de Maurício Meirelles. Embora o longa tenha enfrentado críticas de setores da direita brasileira, Nikolas foi firme ao afirmar que a capacidade artística da atriz não deve ser ofuscada por suas opiniões políticas.

Para saber mais sobre essa declaração impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

