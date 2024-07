Noiva do sertanejo Augusto compartilha atualização sobre estado de saúde do cantor Luana Abbeg Eidt, noiva do sertanejo Augusto Knob, dupla de Rafael, atualizou o estado de saúde e como está sendo a recuperação do...

‌



A+

A-

Luana Abbeg Eidt e Augusto Knob (Foto Reprodução Instagram)

Luana Abbeg Eidt, noiva do sertanejo Augusto Knob, dupla de Rafael, atualizou o estado de saúde e como está sendo a recuperação do artista após a cirurgia para remover o tumor cerebral. O procedimento aconteceu no último dia 27 de junho, na Santa Casa de Porto Alegre (RS). As informações foram dadas em entrevista à revista Quem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Noiva do sertanejo Augusto atualiza estado de saúde do cantor após remoção de tumor cerebral

• Biel abre o coração sobre as ‘aventuras’ da paternidade: ‘Já vem de fábrica?’

• Gusttavo Lima rebate críticas após vídeo do filho dirigindo: ‘Aqui é rústico, raiz’