Novas fotos de Ana Hickmann e Edu Guedes trocando carinho Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes oficializam publicamente seu romance nesta terça-feira (18). O casal compartilhou momentos...

Ana Hickmann e Edu Guedes surgem trocando carinho em novas fotos; veja

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes oficializam publicamente seu romance nesta terça-feira (18). O casal compartilhou momentos íntimos nas redes sociais. Os apresentadores, que recentemente começaram a namorar, postaram fotos encantadoras em seus perfis oficiais do Instagram, onde aparecem juntos e sorridentes, combinando seus looks pretos.

