Novidades surpreendentes em A Fazenda 16 que deixaram Galisteu impressionada A nova temporada do reality contará com um painel de LED interativo, trazendo uma experiência inédita para os confinados. O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/09/2024 - 09h11 (Atualizado em 07/09/2024 - 09h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Adriane Galisteu (Foto: Instagram)

A 16ª edição de ‘A Fazenda‘ promete muitas surpresas, segundo o diretor Rodrigo Carelli. A estreia está marcada para 16 de setembro, com Adriane Galisteu no comando. O que mais chamou a atenção da apresentadora foi a implementação de um painel de LED na sala, semelhante ao de outro reality da Record, ‘A Grande Conquista’. Antes, Galisteu aparecia para os participantes apenas por meio de uma televisão. Agora, eles poderão vê-la por completo através do novo painel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• ‘A Fazenda 16’: Saiba qual novidade da edição deixou Adriane Galisteu chocada

• Saiba por qual carreira filho de David Beckham trocou o futebol

• Ana Hickmann expõe pedido feito por Edu Guedes no início do namoro que ela nunca cumpriu