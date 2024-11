Numababy a caminho: Ludmilla anuncia gravidez de Bruna Gonçalves durante show da turnê Numanice #3 em São Paulo Numababy a caminho: Ludmilla anuncia gravidez de Bruna Gonçalves durante show da turnê Numanice #3 em São Paulo Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/11/2024 - 18h28 (Atualizado em 09/11/2024 - 18h28 ) twitter

Ludmilla anuncia gravidez de Bruna Gonçalves

Durante o show da turnê Numanice 3, realizado neste sábado (09) em São Paulo, Ludmilla fez um anúncio especial. A cantora revelou que ela e sua esposa, Brunna Gonçalves, estão à espera do primeiro filho. A notícia foi dada através de um vídeo exibido no telão, que trouxe imagens poéticas do casal.

