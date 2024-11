O que esperar da festa que celebra os 50 milhões de seguidores de Virginia? O que esperar da festa que celebra os 50 milhões de seguidores de Virginia? Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 10h49 ) twitter

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, está organizando uma festa de proporções épicas para comemorar sua impressionante marca de 50 milhões de seguidores no Instagram — atualmente, sua base já alcança 51,6 milhões. O evento está programado para o dia 18 de dezembro de 2024, no renomado espaço Casa Fasano, situado no sofisticado bairro Cidade Jardim, em São Paulo.

