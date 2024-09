Os detalhes do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes Ana Hickmann e Edu Guedes estão organizando uma celebração especial, com detalhes personalizados para seus padrinhos O conteúdo Ana... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/09/2024 - 15h52 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h52 ) ‌



Edu Guedes e Ana Hickmann (Foto: Instagram)

A apresentadora Ana Hickmann, conhecida por compartilhar momentos de sua vida nas redes sociais, está organizando o casamento com Edu Guedes, e os preparativos estão a todo vapor. Na última quinta-feira, ela mostrou um pouco do processo de escolha dos convites dos padrinhos.

