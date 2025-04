Os detalhes do estado de saúde de Netinho após nova fase do tratamento Netinho conclui segunda fase da quimioterapia e fala sobre novo passo no tratamento contra câncer O conteúdo Os detalhes do estado... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/04/2025 - 13h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h07 ) twitter

Netinho (Foto: Instagram)

Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, o cantor Netinho tem se mantido próximo de seus fãs enquanto enfrenta uma dura batalha contra um câncer no sistema linfático. Nesta terça-feira, 15 de abril, ele usou as redes sociais para dividir mais uma atualização sobre sua saúde, celebrando a conclusão da segunda etapa do tratamento com quimioterapia e revelando que deve receber alta médica nesta quarta-feira, dia 16.

