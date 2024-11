Os motivos surpreendentes da deserdar de Cid Moreira Cid Moreira excluiu seus filhos do testamento, justificando a decisão com base em processos judiciais e falsas acusações feitas contra... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/10/2024 - 10h30 (Atualizado em 14/10/2024 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cid Moreira (Foto: Instagram)

Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos em 3 de outubro, deixou um patrimônio de R$ 60 milhões para sua esposa, Fátima Sampaio, com quem foi casado por 23 anos. Seus dois filhos, Rodrigo Moreira, de 54, e Roger Naumtchyk, de 48, foram excluídos do testamento, com o locutor justificando essa decisão com base em ações judiciais movidas por ambos no passado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Descubra os motivos pelos quais Cid Moreira deserdou os filhos

• Raquel Brito dá detalhes sobre momento em que passou mal e precisou ser reanimada: ‘Vou morrer’

• Carolina Dieckmann esclarece maneira de se comunicar com os seguidores: ‘Não rebato’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.