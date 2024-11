Pabllo Vittar expõe já ter recebido proposta de sexo a três de famoso comprometido Pabllo Vittar expõe já ter recebido proposta de sexo a três de famoso comprometido Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/11/2024 - 09h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 09h30 ) twitter

Pabllo Vittar

Durante sua participação no programa “Na Palma da Mari”, a cantora Pabllo Vittar, de 31 anos, revelou que já recebeu convites para encontros íntimos de figuras famosas, incluindo celebridades casadas. Segundo ela, um homem, comprometido e com filhos, chegou a sugerir um encontro a três com sua esposa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes!

