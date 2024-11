Pai de Viih Tube se pronuncia após fala da filha: ‘Família unida’ Pai de Viih Tube se pronuncia após fala da filha: ‘Família unida’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h10 ) twitter

Fabiano Moraes e Viih Tube

Na última quinta-feira, 31, uma notícia agitou o mundo dos famosos: Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, fez um desabafo público ao completar 51 anos, afirmando não ter mais contato com a filha e pedindo uma reaproximação. Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário comenta sobre essa situação e fala abertamente sobre a relação com a influenciadora digital, destacando que a repercussão da sua publicação foi diferente do que ele esperava.

