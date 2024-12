Parceria com Jojo Todynho gera onda de boicotes à marca de suplementos Parceria com Jojo Todynho gera onda de boicotes à marca de suplementos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/12/2024 - 13h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 13h09 ) twitter

Jojo Todynho

A marca de suplementos Growth está no centro de uma polêmica nas redes sociais após anunciar uma parceria com a influenciadora Jojo Todynho. A decisão gerou uma onda de boicotes, com internautas acusando a empresa de apoiar a homofobia devido às recentes declarações de Todynho. A influenciadora, que se autodenominou “uma mulher preta de direita”, foi alvo de críticas pela comunidade LGBTQIA+ após fazer declarações que muitos consideraram ofensivas, o que resultou no rompimento de contratos com outras marcas.

