Patrícia Poeta revela dificuldades com insônia e aparece cansada
22/10/2024 - 12h50

Patrícia Poeta (Foto Reprodução Redes Sociais)

Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro, revelou nos bastidores do programa que enfrentou uma noite difícil devido à insônia. Em stories no Instagram, ela apareceu cansada e comentou sobre a dificuldade de lidar com a manhã após não dormir bem.

