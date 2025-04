Paulo Mathias comenta vídeo de Danilo Gentili e critica Juliana Oliveira: ‘Desvio ético grave’ Apresentador questiona postura da comediante após vídeo compartilhado por Danilo Gentili e diz que houve falta de ética por parte dela... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paulo Mathias e Juliana Oliveira (Foto: Reprodução)

O apresentador Paulo Mathias se manifestou nesta quinta-feira (17), durante o programa Além da Notícia, que acontece ao vivo de segunda a sexta às 9h no Youtube, sobre a polêmica envolvendo a comediante Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita, acusado por Juliana de estupro durante uma gravação do programa The Noite, em 2016.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Paulo Mathias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Vídeo: Karoline Lima confunde Léo Perreira e comemora gol de outro jogador

Belo aparece em primeira foto ao lado da nova namorada em viagem de luxo

Esposa de Thiago Silva, Belle rebate comentários de que tem ‘cara de pobre’