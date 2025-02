Pedro Sampaio cancela agenda de Carnaval após lesão: ‘Notícia chata’ Cantor antecipará cirurgia e lamenta ausência na folia: "Curtam o dobro por mim" O conteúdo Pedro Sampaio cancela agenda de Carnaval... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pedro Sampaio (Foto Reprodução Redes Sociais)

Pedro Sampaio não participará do Carnaval 2025. O cantor anunciou em seu Instagram que precisará cancelar todos os shows da folia deste ano devido a um agravamento em sua lesão no joelho. Em vídeo publicado na rede social, ele explicou que, apesar do acompanhamento médico e da expectativa inicial de cumprir sua agenda, exames recentes apontaram a necessidade de antecipar a cirurgia.

Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

MP do Rio pede prisão de Eduardo Costa por descumprimento de pena; entenda

Mãe de Virginia Fonseca ignora críticas e curte noite com namorado

Internada com pré-eclâmpsia, Lexa pede orações para a filha: ‘Rezem’