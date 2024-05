Pedro Scooby: polêmica após resgates no RS Após deixar filhos e esposa em casa no Rio de Janeiro para ir ao Rio Grande do Sul se voluntariar nas ajudas as vítimas das enchentes...

Pedro Scooby rebate críticas da web após resgates no RS

Após deixar filhos e esposa em casa no Rio de Janeiro para ir ao Rio Grande do Sul se voluntariar nas ajudas as vítimas das enchentes no estado, Pedro Scooby rebatou críticas feitas para si em vídeo.

