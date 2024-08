Pequeno Léo Brilha em Vídeo Musical com Murilo Huff O cantor Murilo Huff revelou que seu filho Léo, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, já começa a mostrar inclinações... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/08/2024 - 10h47 (Atualizado em 13/08/2024 - 10h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Murilo Huff (Foto: Instagram)

O cantor Murilo Huff revelou que seu filho Léo, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, já começa a mostrar inclinações para a música. Em uma publicação em seu perfil no Instagram feita na última segunda-feira, 12, Huff compartilhou um vídeo em que o pequeno Léo, com apenas quatro anos, tenta reproduzir batidas na bateria sob a orientação do pai.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Murilo Huff compartilha vídeo de filho com Marília Mendonça tocando instrumento

• Poliana Rocha fala sobre recomeço e dá conselho: ‘Frustrações lá atrás’

• Monique Evans faz desabafo comovente sobre luta contra depressão: ‘Fundo do poço’