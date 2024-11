Perlla rejeita lugar de ‘vitima’ após criticar ex-marido: ‘Máscaras do orgulho caíram’ Perlla rejeita lugar de ‘vitima’ após criticar ex-marido: ‘Máscaras do orgulho caíram’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/10/2024 - 12h11 (Atualizado em 30/10/2024 - 12h11 ) twitter

Perlla e ex-marido

Nesta quarta-feira (30), Perlla, de 35 anos, voltou a compartilhar aspectos de sua vida amorosa no Instagram. Recentemente, a cantora havia comentado que estava “saindo com a mão vazia”. Apesar disso, Perlla fez questão de esclarecer que ainda é casada com Patrick Abrahão, mesmo que estejam dando um tempo na relação.

