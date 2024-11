Planos de casamento? Nicolas Prattes fala sobre futuro com Sabrina Sato Nicolas Prattes compartilha detalhes sobre seu relacionamento com Sabrina Sato, falando sobre casamento e a vontade de aumentar a família... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 11h49 ) twitter

Nicolas Prattes e Sabrina Sato (Foto: Instagram)

Nicolas Prattes contou como a distância entre ele e Sabrina Sato não foi um obstáculo para que o relacionamento deles se tornasse sério. O ator, que vive no Rio enquanto Sabrina reside em São Paulo, relembrou como tudo começou: “Eu moro no Rio e ela em São Paulo. E falei: ‘vou aí te encontrar, me fala um hotel perto da sua casa’. E ela mandou o endereço da casa dela”, revelou ele durante uma entrevista no programa de Tata Werneck.

