Polêmica entre Neymar e Luana Piovani: Pedro Scooby toma partido após cobrança da ex

Neymar ou Luana Piovani? Pedro Scooby escolhe seu lado em treta após cobrança da ex

Na última semana, o atrito entre Neymar Jr. e Luana Piovani tomou conta dos tabloides da imprensa. Inicialmente, o conflito de diretas e indiretas partiu de Luana em um story onde ela crítica o fanatismo dos filhos pelo jogador. Além disso, as críticas partiram após a defesa de Neymar pela privatização das praias no litoral do Brasil.

