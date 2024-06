Polêmica: Maíra Cardi revela ter feito "limpa" no Instagram de Thiago Nigro A influenciadora digital Maíra Cardi, revelou em entrevista ao PodCats que fez uma “limpa”, no Instagram de Thiago Nigro, seu marido...

Maíra Cardi ‘fez a limpa’ em Instagram de Thiago Nigro e removeu mulheres: ‘Exclui e silenciei’

A influenciadora digital Maíra Cardi, revelou em entrevista ao PodCats que fez uma “limpa”, no Instagram de Thiago Nigro, seu marido. De acordo com a coach, ela parou de seguir quase todas as mulheres do perfil do amado.

