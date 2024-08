Mãe de Gabriel Medina lança indireta para ex-nora Yasmin Brunet Gabriel Medina conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris na noite da última segunda-feira (5) Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h23 ) ‌



Simone com Gabriel Medina (Foto: Instagram)





Gabriel Medina conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. Atuando na prova de surfe que aconteceu em Teahupoo, no Taiti, na noite da última segunda-feira (5), Medina passou por um perrengue na semifinal por causa da falta de ondas. Mas, enquanto isso, no Brasil, Simone Medina comemorou a vitória do filho e aproveitou a oportunidade para lançar uma indireta para a ex-nora Yasmin Brunet.



