Polêmica: Suga do BTS Enfrenta Consequências Após Dirigir Patinete Sob Efeito de Álcool Na Coreia do Sul, é obrigatório possuir uma licença para operar uma scooter elétrica, devido ao risco de acidentes causados pelo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/08/2024 - 08h06



Suga do BTS (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na Coreia do Sul, é obrigatório possuir uma licença para operar uma scooter elétrica, devido ao risco de acidentes causados pelo uso incorreto do veículo. Suga, do BTS, tinha essa habilitação até a última terça-feira, 06, quando sua carteira de motorista foi cancelada e ele recebeu uma multa após ser flagrado dirigindo embriagado.

