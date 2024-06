Poliana Rocha adia viagem por ‘problemas no voo’ e expõe mau pressentimento Nesta quinta-feira (06), Poliana Rocha, esposa de Leonardo, comentou com seus seguidores, por meio dos Stories no Instagram, sua...

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha adia viagem por ‘problemas no voo’ e expõe mau pressentimento: ‘Ficamos com medo’

Nesta quinta-feira (06), Poliana Rocha, esposa de Leonardo, comentou com seus seguidores, por meio dos Stories no Instagram, sua ansiedade para viajar para Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Poliana Rocha adia viagem por ‘problemas no voo’ e expõe mau pressentimento: ‘Ficamos com medo’

• Demi Moore e Joe Jonas podem estar vivendo affair; diz site

• Ana Hickmann renova visual, aparece com novo cabelo e recebe apoio de Edu Guedes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.