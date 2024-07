Poliana Rocha Brilha em Dia de Sol e Biquíni Nesta quarta-feira, 24, Poliana Rocha aproveitou o calor em Goiás para desfrutar de um dia ensolarado na fazenda onde reside com... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/07/2024 - 09h23 (Atualizado em 25/07/2024 - 09h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Poliana Rocha (redes sociais: Instagram)

Nesta quarta-feira, 24, Poliana Rocha aproveitou o calor em Goiás para desfrutar de um dia ensolarado na fazenda onde reside com seu marido, o cantor Leonardo. Em sua conta no Instagram, Poliana compartilhou momentos de lazer e descontração, destacando-se pela simplicidade e pela beleza natural do local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Poliana Rocha aproveita dia de biquíni e corpo surpreende: ‘Delicia’

• Arlindo Cruz surge tocando banjo após AVC e emociona: ‘Dedinho mexendo’

• Pyong Lee faz mágica para Caito Maia em evento de lançamento