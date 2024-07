Poliana Rocha e Virgínia Fonseca: uma relação baseada no respeito A influenciadora Poliana Rocha, de 47 anos, utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (3) para falar sobre sua relação com a...

Poliana Rocha e Vírginia Fonseca (Instagram;redes sociais)

A influenciadora Poliana Rocha, de 47 anos, utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (3) para falar sobre sua relação com a nora. Vocês a conhecem muito bem, tratando-se da também influenciadora, Virgínia Fonseca, 25. Em uma interação com seguidores, Poliana, esposa do cantor Leonardo, ressaltou o "respeito mútuo" entre elas.

