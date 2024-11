Poliana Rocha, esposa de Leonardo, surpreende ao revelar fantasia ousada: ‘Dona do Cabaré’ Poliana Rocha, esposa de Leonardo, surpreende ao revelar fantasia ousada: ‘Dona do Cabaré’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha e Leonardo

Poliana Rocha, influencer e esposa de Leonardo, decidiu compartilhar com seus seguidores um momento descontraído e ainda deixou todo mundo curioso ao revelar sua fantasia para o “Caberé Fantasy”, evento que acontece no “Navio Cabaré”, o cruzeiro temático do cantor sertanejo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Silvio Santos ajudou Maisa a realizar sonho; saiba qual

Gusttavo Lima expõe sonho realizado e revela qual sua maior riqueza; descubra

Xuxa dá opinião sobre atitude de Ana Paula Minerato: ‘Ser presa pra dar exemplo’