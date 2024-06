Poliana Rocha expõe falta de atenção de Leonardo e é ignorada A influenciadora Poliana Rocha, mostrou que está passando um momento "difícil" com Leonardo. Em resumo, ela publicou em seus Stories...

Poliana expõe falta de atenção de Leonardo e é ignorada: ‘Cagou pro que eu falei’

A influenciadora Poliana Rocha, mostrou que está passando um momento "difícil" com Leonardo. Em resumo, ela publicou em seus Stories do Instagram a dificuldade que enfrenta enquanto seu marido não lhe da atenção, para dar para Matilda. Mas calma, Matilda se trata da pet do casal!

