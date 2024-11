Poliana Rocha expõe o que pensa após Leonardo a deixar almoçando sozinha Poliana Rocha expõe o que pensa após Leonardo a deixar almoçando sozinha Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 11h09 ) twitter

Poliana e Leonardo

Poliana Rocha falou nesta terça-feira, 19 de novembro, sobre a decisão do marido, o cantor Leonardo, de não almoçar em casa para aproveitar um momento com amigos do futevôlei. A influenciadora digital e jornalista destacou que considera essa atitude algo positivo e explicou o motivo.

