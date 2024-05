Poliana Rocha flagra Leonardo com outra em seus braços; o que aconteceu? A esposa do cantor sertanejo Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, flagrou seu marido com outra em seus braços. Calma, não foi...

Poliana Rocha pega Leonardo no flagra com outra em seus braços; entenda

A esposa do cantor sertanejo Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, flagrou seu marido com outra em seus braços. Calma, não foi outra mulher em que o cantor se agarrou, e sim a Matilda, pet de estimação do casal.

