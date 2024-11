Poliana Rocha ganha bolo com decoração especial em seu aniversário; confira Poliana Rocha ganha bolo com decoração especial em seu aniversário; confira Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/11/2024 - 11h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h10 ) twitter

Poliana Rocha e Leonardo

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha celebrou de forma antecipada seu aniversário de 48 anos com uma festa intimista realizada na mansão de sua nora, Virginia Fonseca, e do filho, Zé Felipe, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Embora ela complete 48 anos oficialmente no próximo dia 13 de novembro, Poliana optou por uma celebração adiantada para aproveitar a reunião familiar.

