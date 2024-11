Poliana Rocha publica nova foto com o neto caçula e se derrete: ‘Amor’ Poliana Rocha publica nova foto com o neto caçula e se derrete: ‘Amor’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/10/2024 - 12h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h50 ) twitter

Poliana Rocha e José Leonardo

Neste domingo, 27, Poliana Rocha encantou os seguidores ao compartilhar um momento adorável com o neto, José Leonardo, nos Stories do Instagram. A influenciadora aparece em um look preto com boné e sem maquiagem, segurando o pequeno, que veste camiseta e bermuda. “Amor”, escreveu a vovó, acompanhando a legenda com um emoji de coração. José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou 1 mês no dia 8 deste mês.

