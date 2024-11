Poliana Rocha relata seu papel na educação dos netos: ‘Até onde posso interferir’ Poliana Rocha relata seu papel na educação dos netos: ‘Até onde posso interferir’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 10h49 ) twitter

Poliana Rocha e família

Poliana Rocha, casada com o cantor Leonardo e avó de Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo, revelou detalhes sobre sua relação com os netos, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Durante uma interação com os seguidores no Instagram, ela foi questionada sobre sua influência na criação das crianças e elogiou a nora.

