Poliana Rocha teve namorado durante separação de Leonardo? Poliana Rocha teve namorado durante separação de Leonardo? Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 02/11/2024 - 11h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha e Leonardo

Atualmente, Poliana Rocha e o cantor Leonardo vivem um casamento feliz, que já completa três décadas. No entanto, nem só de alegrias o casamento foi composto. Com muitas traições por parte do sertanejo – inclusive dois filhos fora do casamento -, o casal chegou a dar um breve tempo na relação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre essa história!

Leia Mais em Feed TV:

Como Shakira se curou após se separar de Gerard Piqué

Além de Gisele Bündchen, outras famosas que engravidaram depois dos 40

Pai de Viih Tube se pronuncia após fala da filha: ‘Família unida’