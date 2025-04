Preta Gil é transferida para SP em UTI aérea com oxigênio; entenda o motivo Cantora de 50 anos segue tratamento contra o câncer colorretal e aparece com suporte de oxigênio durante trajeto; pneumologista explica... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h46 ) twitter

Preta Gil (Foto Reprodução Redes Sociais)

Preta Gil (50) voltou aos holofotes nesta semana após ser transferida do Rio de Janeiro para São Paulo em uma UTI aérea. A cantora compartilhou registros do trajeto, aparecendo com um suporte de oxigênio, o que gerou dúvidas entre os seguidores sobre seu estado de saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

