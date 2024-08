Preta Gil Enfrenta Nova Batalha Contra o Câncer A cantora Preta Gil, 50 anos, revelou recentemente que enfrenta uma nova fase na batalha contra o câncer. Segundo ela, a doença retornou... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 09h21 ) ‌



Preta Gil (Foto: Instagram)

A cantora Preta Gil, 50 anos, revelou recentemente que enfrenta uma nova fase na batalha contra o câncer. Segundo ela, a doença retornou em quatro diferentes regiões do corpo. Diagnosticada inicialmente com câncer de intestino em janeiro do ano passado, Preta havia celebrado a remissão após cirurgias e sessões de quimioterapia, mas agora se depara novamente com o desafio da doença.

