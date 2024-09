Preta Gil fala sobre amizade com Caio Blat após vídeo viral Cantora mostrou o ex fazendo massagem em seus pés O conteúdo Preta Gil esclarece relação com Caio Blat após repercussão: ‘Amiga de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 02/09/2024 - 14h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Preta Gil e Caio Blat (Foto Reprodução Redes Sociais)

Nesta segunda-feira, 2, Preta Gil usou suas redes sociais para falar com os seguidores sobre o encontro que teve com seu ex-namorado, o ator Caio Blat, no dia anterior. Surpresa com a repercussão do ocorrido, a cantora esclareceu que os dois mantêm uma excelente relação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Preta Gil esclarece relação com Caio Blat após repercussão: ‘Amiga de ex’

• Juliette expõe problema de saúde e desabafa: ‘Tomar cuidado’

• Saiba quais foram as exigências de Rafa Justus para festa de 15 anos