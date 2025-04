Preta Gil tem estado de saúde atualizado após internação em UTI; saiba mais Cantora foi transferida do Rio para o Hospital Sírio-Libanês após febre leve. Estado de saúde é estável, segundo Flora Gil. Viagem... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/04/2025 - 12h31 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preta Gil (Foto Reprodução Redes Sociais)

Preta Gil segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde trata uma infecção urinária detectada após um episódio de febre leve no último domingo (6). A cantora foi transferida do Rio de Janeiro em uma UTI aérea e, segundo a madrasta Flora Gil, seu estado de saúde é estável.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as atualizações sobre a saúde de Preta Gil!

Leia Mais em Feed TV:

Ator de “Round 6”, Yeong Su, é condenado a um ano de prisão por assédio sexual

Flávia Alessandra e filha surpreendem ao revelar tipo ideal de homem

Giovanna Ewbank se assusta ao encontrar mulher desconhecida dentro de sua casa