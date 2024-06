Princesa Diana quase estrelou filme de Hollywood: revelações surpreendentes de Kevin Costner

Durante uma entrevista no 'The Howard Stern Show', na última terça-feira (18), Kevin Costner revelou que teve um desentendimento com a família real britânica na década de 90. O motivo? A realeza não acreditava que Princesa Diana teria aceitado participar da sequência de um grande filme de sucesso de Hollywood: 'O Guarda-Costas'.

