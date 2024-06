Priscilla revela segredos dos bastidores com Yudi Tamashiro A cantora Priscilla revelou alguns segredos de Yudi Tamashiro de quando trabalharam juntos no programa ‘Bom Dia & Companhia’. A artista...

Priscilla expõe ‘fofoca dos bastidores’ envolvendo Yudi Tamashiro

A cantora Priscilla revelou alguns segredos de Yudi Tamashiro de quando trabalharam juntos no programa ‘Bom Dia & Companhia’. A artista foi entrevistada no programa ‘Sabadou com Virginia’, que é apresentado pela influencer Virginia Fonseca.

