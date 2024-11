Promotores do caso Liam Payne negam liberação do exame toxicológico; saiba mais Promotores do caso Liam Payne negam liberação do exame toxicológico; saiba mais Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h50 ) twitter

Imagem de Liam Payne

O cantor britânico Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu na última quinta-feira, 17, aos 31 anos. Ele veio a óbito após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, Argentina. A notícia abalou o cenário musical e despertou reações globais de pesar. Detalhes sobre as circunstâncias de sua morte ainda permanecem sob investigação. Em contrapartida, o funeral, previsto para o final deste mês, depende da liberação do corpo após o laudo conclusivo das autoridades argentinas.

