Qual o significado do nome da filha de Luan Santana? Descubra!

Luan Santana e Jade Magalhães

Durante sua participação no podcast PodPah na quinta-feira (21), Luan Santana revelou o nome escolhido para sua primeira filha com Jade Magalhães: Serena. Apesar de os fãs terem apelidado a bebê de Meteora — em referência ao hit Meteoro, lançado pelo cantor em 2009 —, Luan explicou a escolha do nome que reflete serenidade e significado profundo.

