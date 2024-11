Quarto herdeiro vem ai? Virginia Fonseca revela se existem planos para nova gravidez Quarto herdeiro vem ai? Virginia Fonseca revela se existem planos para nova gravidez Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 11/11/2024 - 11h30 ) twitter

Virginia Fonseca

Durante sua participação no Teleton 2024, evento realizado no último sábado (9) em São Paulo, a apresentadora e influenciadora Virginia Fonseca falou sobre sua família e se pretende aumentar ainda mais o número de filhos. Enquanto suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, estavam no aniversário de Mavie em Mangaratiba, ela aproveitou para esclarecer que não planeja ter mais filhos por enquanto. “Não vem quarto não, parei, três está ótimo”, afirmou a influenciadora, que é casada com o cantor Zé Felipe.

