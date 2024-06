Ralf se emociona ao falar sobre a morte de Chrystian Ralf, de 63 anos, antiga dupla de Chrystian, lamentou a morte do irmão nesta madrugada de quinta-feira (20). O músico se lastimou...

Ralf abre o coração e lamenta morte de Chrystian: ‘Não conseguimos nos despedir’

Ralf, de 63 anos, antiga dupla de Chrystian, lamentou a morte do irmão nesta madrugada de quinta-feira (20). O músico se lastimou pela perda em uma postagem nas redes sociais. Chrystian e Ralf formaram uma das duplas sertanejas mais influentes, conquistando um público vasto com sucessos que se tornaram clássicos do gênero.

