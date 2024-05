Rapper Oruam convoca ataques contra Luana Piovani em redes sociais; veja resposta O rapper Oruam usou as redes sociais na última quinta-feira (30) para incitar seus fãs a praticarem ataques de ódio contra a atriz...

Rapper Oruam convoca ataques contra Luana Piovani em redes sociais; veja resposta

O rapper Oruam usou as redes sociais na última quinta-feira (30) para incitar seus fãs a praticarem ataques de ódio contra a atriz Luana Piovani. A revolta do artista surgiu em resposta às críticas feitas pela atriz ao jogador da Seleção Brasileira, Neymar, que recentemente iniciou um empreendimento bilionário visando à privatização de mais de 100 km do litoral nordestino.

