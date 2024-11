Raquel Brito enfrenta novos exames e atualiza estado de saúde; saiba mais Raquel Brito enfrenta novos exames e atualiza estado de saúde; saiba mais Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 07/11/2024 - 16h30 ) twitter

Raquel Brito

Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, de 23 anos, atualizou seu estado de saúde na tarde desta quinta-feira (7). A influenciadora digital foi hospitalizada após sentir falta de ar durante uma prova no reality show A Fazenda. Raquel foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no coração, e agora segue sob cuidados médicos para recuperação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde de Raquel Brito!

