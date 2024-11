Raquel Brito: mãe desmente rumores sobre saúde e gravidez da filha Elisangela Brito, mãe de Raquel, rebate especulações de que a filha estaria grávida ou com uma IST, afirmando que tudo não passa de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/10/2024 - 10h30 (Atualizado em 14/10/2024 - 10h30 ) twitter

Mãe de Raquel Brito (Foto: Instagram)

Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda após passar mal em uma prova, o que gerou especulações sobre sua saúde. A ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no coração, mas as redes sociais alimentaram boatos de que Raquel poderia estar grávida ou com uma infecção sexualmente transmissível (IST).

